〈北部〉挖破瓦斯管民驚恐 南崁鬧區封路

2017-12-01

天然氣管淺埋 下水道施工挖破

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕蘆竹區鬧區的南崁路二八八號前方道路，昨天上午九點多因進行污水下水道試挖作業，意外挖破埋設過淺的天然氣管線，造成瓦斯外洩，現場瀰漫濃濃瓦斯味，居民與路人擔心高雄氣爆事件重演，紛紛驚恐走避；消防局獲報派員灑水，防止氣爆，警方也封路疏導交通，欣桃瓦斯公司派員搶修，花了二小時止漏，隨後進行開挖換管，事故路段直到下午五點才恢復通車。

水務局污水工程科長黃浩珽表示，事發原因為天然氣管線原應埋設在路面下一．二公尺，但現場管線的埋設深度卻只有廿公分；下水道包商日鼎水務公司指出，因瓦斯管線只淺埋廿公分，且沒有警示帶，才會誤挖；欣桃瓦斯公司經理賴廷彰對此表示，因為該路段下方埋設電纜線，瓦斯管線無法深埋，且無法設置保護板與警示帶。

瓦斯大量外洩 花2小時才止漏

消防局第三大隊指出，市府水務局發包的日鼎水務公司進行污水下水道試挖工程時，挖斷欣桃瓦斯公司的管線，消防人員與警方到場時發現瓦斯大量外洩，當下分頭進行道路封鎖與大量灑水降溫，同時疏散居民，也通知電力公司將地下纜線斷電，以免引發爆炸。

消防局第三大隊動員五輛水車、十五名人員在場灑水戒護，欣桃瓦斯人員趕來搶修，二小時後才完成軟管兩端止漏，隨後進行換管作業，直到下午近五點完成換管，警方待搶修人員撤離，才開放該路段的人車通行。

欣桃瓦斯指出，該處為雙管線配置，管線被挖破並未影響民生供氣；當地店家和居民因這起意外，只能走避與暫停營業，都感到很無奈，但也慶幸沒釀出爆炸意外。