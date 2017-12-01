〈北部〉調降土石方稅 苗縣府：維持自主財源收入

2017-12-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議會昨天召開臨時會，進行縣府提案報告及三讀議案第一讀會，其中縣府提案擬修正「苗栗縣營建剩餘土石方特別稅徵收自治條例」，將原本每立方公尺十元調降為每立方公尺四元計徵，但說明理由卻是「維持本縣自主財源收入穩定」，顯得矛盾。縣府表示，因計徵價格雖調高，但今年反而稅收停滯，所以調降因應，也利於土石方流向控管。

苗栗縣政府制定「苗栗縣營建剩餘土石方特別稅徵收自治條例」，於九十四年起施行，以每立方公尺三元計徵；近年來，因縣府爆發財政危機，推動多項開源措施，也修正此特別稅計徵價格，將每立方公尺三元，調整為十元，今年三月一日施行。

財政處：今年價格高 稅收停滯

財政處長蔡佳慧說，但砂石土方業者頻頻向縣府水利處陳情，加上自治條例並未限定使用縣內土石方，使得業者乾脆不在縣內購、棄土石方，導致今年該項稅收停滯，僅有新稅價施行前、已核定的卅萬元稅收，三月一日起沒有進帳。

蔡佳慧說，過去每立方公尺三元計徵時，縣府每年平均約有一百廿萬元稅收，換算約四十萬立方公尺的土石方在縣內土資場購、棄，縣府原希望藉由調高計徵價格，以增加縣府稅收，因有此項特別稅的宜蘭、桃園，計徵價格都在每立方公尺十元以上，經徵詢業務單位縣府水利處後，也認為十元可行，才進行調漲。

蔡佳慧表示，因此，為維持縣內自主財源收入穩定，提案將每立方公尺十元，調降為每立方公尺四元，但也較最初的三元略增。

水利處長楊明鐃說，營建剩餘土石方每立方公尺調高到十元後，業者陳情不斷，強調「根本不敷成本」，尤其鄰近的新竹縣政府沒有這項特別稅，業者紛紛到新竹縣的土資場購、棄土石方。計徵價格調降後，也盼誘使業者於縣內土資場購、棄土石，不僅增加縣府稅收，也利於縣府控管流向，避免衍生濫倒情形。