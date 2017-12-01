〈北部〉《桃園小檜溪暨埔子自辦市地重劃》青溪特區民光路、民光東路 連通

2017-12-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕去年九月開工的桃園區「小檜溪暨埔子自辦市地重劃區」，市府取得十五．六九公頃公共設施用地，率先完成的春曉橋與民光路、民光東路連通工程昨天舉行通車儀式。市長鄭文燦出席表示，重劃區內還會有十八條道路、五座親水公園、三座橋樑，並預留學校及派出所用地，將打造為具優質生活環境的「青溪特區」，是繼藝文特區、中路特區、經國特區之後的桃園亮點區域。

跨越東門溪 春曉橋啟用

鄭文燦表示，重劃區優先施作民光東路打通到民光路及跨越東門溪的春曉橋，未來還將陸續興建夏朗橋、秋濛橋及冬嘯橋，完成東門溪整治、南崁溪親水綠帶及朝陽公園礫間水質淨化工程，讓區內的生活更方便。

地政局長陳錫禎說，「小檜溪暨埔子自辦市地重劃區」於一○三年公告實施，採取公私部門合作進行，由地主組成重劃會，配合市府政策辦理市地重劃開發，預計明年完工。

陳錫禎指出，重劃完成後，公共設施用地將無償登記給桃園市政府，包括停車場用地、文中用地、公園用地、綠地用地、道路用地等，重劃費用估計約卅億六千萬元，由地主平均分擔，市府不用出錢就可取得公共設施用地。

「小檜溪暨埔子自辦市地重劃區」範圍為小檜溪段與埔子段埔子小段部分土地，位於桃園區春日路兩側，東側以南崁溪河川區域線為界、南側三民路二段北側道路、西側民生路內側住宅區使用分區線、北側南崁溪河川區域線，重劃完成後，扣除十五．六九公頃公共設施用地，尚有廿四．二七公頃住商用地，將成為桃園區的發展亮點。