〈北部〉桃園有線電視逾50萬用戶 全面數位化

2017-12-01

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市有線電視全面數位化，全市五十萬四千多的有線電視用戶，昨天全部完成類比訊號關閉。市府新聞處長張惇涵表示，有線電視業者將與現有數位電視平台研商合作優惠方案，市府也將向國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）提出滿足市民需求的分組付費方案。

結合數位電視平台 研擬優惠

張惇涵指出，因應線上影音平台興起，市府鼓勵有線電視業者結合數位電視平台與隨選多媒體，提高內容的選擇性，目前北桃園有線電視與MyVideo合作、北健有線電視與CATCHPLAY合作、南桃園有線電視與BANDOTT合作，結合愛奇藝、CATCHPLAY、MyVideo、Netflix等串流影音服務，研擬優惠方案，未來用戶可直接在選單內隨選隨看。

增加在地資訊選單 明年上線

張惇涵表示，市府也與有線電視業者合作，在數位頻道提供公共服務訊息平台，已經與北桃園合作，設立「桃園館」的頻道選單，另也在與北健、南桃園增加在地資訊的選單，預計明年上線。

張惇涵強調，新聞處六月已完成「桃園市有線電視分組付費意向」民調研究，以此為基礎與ＮＣＣ溝通。

張惇涵說，有線電視全面數位化的六大優點為，ＨＤ高畫質：畫面更細膩，顏色更飽和；節目分級表：把關收視節目、掌握收視資訊；隨錄隨選：預約錄影及即時回看；遠距安心服務：居家安全監控、遠距教學、遠距醫療等加值互動服務。

多螢使用：透過家中無線網路及機上盒，交互使用手機、平板及電視；連結公共資訊：透過數位電視提供桃園市的活動資訊、防災即時訊息，特色觀光景點等。