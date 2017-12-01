〈中部〉《以戲劇觀點拍照》謝炳昌攝影作品很有「戲」

2017-12-01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕讀影劇出身、待過屏風表演班，卻投入廣告業務長達廿年，大葉大學傳播藝術學程助理教授謝炳昌，八年前才開始拿相機，回歸原始的專業，以戲劇觀點攝影，拍出「有戲味」的照片，將參加公益攝影展，所得將助獨老供餐。

謝炳昌就讀國立藝專（台藝大前身）影劇科，專攻舞台劇表演與編導的他，曾在名製作人周遊公司任職，也到高中任教，之後更到屏風表演班工作一年，已辭世的戲劇大師李國修，原本有意請鍾情舞台劇的他走到幕前，因緣際會下，他卻轉到廣告公司擔任業務，一待就是廿年。

直到八年前他回歸原始的專業，愛戲的他，拿起相機「導戲」，自行摸索攝影技巧，因學過油畫，他把從油畫啟蒙的構圖、色塊技巧融入攝影中，加上具編導專業背景，他用戲劇、劇場觀點拍照，拍出「有戲味」的照片。

鮮有人知的是，謝炳昌天生色盲，對比鮮明的紅與綠，在他眼中卻是「難分難解」，也讓他的照片呈現出有別於一般人的色彩異想「視」界，另有風情。

即日起到十五日，他應邀與攝影同好黃賢正、蔣益欣、何季彥等人，在台中禾固建設會館（東興路三段一五二號四樓）推出公益攝影聯展，謝炳昌展出十五件作品，他說，攝影作品義賣所得將捐贈甘霖基金會，贊助台中市獨老送餐。