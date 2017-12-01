〈中部〉《新品上市》中台灣好玩卡 推5大主題

2017-12-01

〔記者張菁雅／台中報導〕整合中台灣七縣市旅宿相關業者的「中台灣好玩卡」全新商品昨日上市，包含樂園、溫泉、經典、旅宿、國際限定等五大主題，最低可享二二折優惠，今天更加碼推出「加一元送台中精選飯店一晚」限量搶購。

市府觀光旅遊局長陳盛山表示，「中台灣好玩卡」去年七月首度發行，至今已賣出四萬二千多張，新商品擴大合作店家，希望將發行數量衝到十萬張。

「中台灣好玩卡」是為自由行旅客量身規劃的套票，以主題式包裝台中、彰化、南投、雲林、苗栗、嘉義縣市的「必玩、必吃、必買、必住」商品，放進電子票卡中。

合作店家達到三千家 今推限量搶購活動

陳盛山表示，「中台灣好玩卡」去年七月首度發行，第一階段以交通整合為主題，整合中台灣十九家客運公司二百廿二條公車路線，發行台中市區一至三日的Day Pass及十一條台灣好行路線套票，至今已賣出四萬二千多張；今年進入第二階段，主軸為強化品牌，加入高鐵、旅宿、溫泉、樂園業者，商品更精緻，合作店家達到三千家，下一階段將結合台中花博，推動品牌國際化，未來預計合作店家增加到五千家，發卡數達到十萬張。

「中台灣好玩卡」今年新品包括「瘋玩樂園」、「溫泉暖心」、「台中經典」、「高鐵＋旅宿」、「國際限定」等五大主題，有多種商品組合，讓消費者依需求選購。

為慶祝新品上市，「中台灣好玩卡」官網將在今天中午十二時開放搶購「加一元送台中精選飯店一晚」，平均每人只要一千四百零一元（須兩人成行），就能獲得台北至台中高鐵來回票、樂活旅宿聯盟及台灣特色飯店聯盟共十五家旅店住宿一晚，限量五十名。