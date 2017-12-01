〈中部〉八卦山脈石虎 文德國小拍到蹤跡

2017-12-01

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉八卦山上的文德國小被特有生物研究保育中心列為保育類石虎生態研究輔導學校，近年來研究員帶領師生們在野外架設攝影機，觀察石虎族群分布範圍，果然於今年十月拍攝到石虎現蹤。校長李政穎說，期待透過此研究，喚起更多人對生態保育的重視。

特生中心研究團隊協助

從三年前開始，位於八卦山脈上的文德國小與特生中心動物組昆蟲類研究室聯繫合作，對於生態調查和解說教育投注相當多的心力，更從今年起，由特生中心與石虎研究團隊合作，替文德國小五年級學生規劃了一系列認識石虎、野外調查等專題研究的課程，還帶著學生參與八卦山脈的石虎族群調查研究。

架設紅外線感應攝影機觀察

由於今年九月曾在芬園鄉境內發現石虎慘遭路殺的憾事，引起特生中心對芬園鄉內，尤其是八卦山脈沿線可能仍有石虎存在的重視，特生中心也由助理研究員朱汶偵、林育秀、錢憶涵、房兆屏、何冠助、林冠甫等六人擔任講師，為文德國小學生進行一系列的專題課程，還在八卦山脈架設紅外線感應攝影機，觀察石虎活動範圍。

今年十月十日拍攝到一隻年輕的石虎，直接證實八卦山脈確實有石虎族群存在。文德國小學生許聿婕說，很感謝特生中心的研究員教導她很多與石虎有關的知識，還讓她們到野外去架設攝影機，讓她更了解石虎可能出現的棲地；學生黃予哲則說，石虎是保育類動物，牠們的數量愈來愈少，人類對大自然應該愛護，讓各種動物都能夠好好的生活在這塊土地上才對。

校長李政穎表示，特生中心研究員多年來帶領文德國小的小朋友參與石虎生態研究，學生們一度認為可能拍不到石虎而氣餒，但是研究員發揮專業與耐心，持續鼓勵學生堅持，讓人感動，也期待能夠透過這樣的研究發現喚起更多人對生態保育的重視。