〈中部〉埔里大坪頂淪垃圾谷 下游水源告急

2017-12-01

〔記者佟振國／南投報導〕恐怖垃圾谷！南投縣埔里鎮合成里大坪頂壽山尾的偏僻山谷，長期遭人濫倒廢棄物，佔地二公頃的竹林內遍佈垃圾，嚴重危及下游一新里的民生及農業灌溉用水，居民除希望儘速清除垃圾，更應加強防堵措施，縣府環保局表示，近期將邀埔里公所清潔隊與地主共同會商後續處理問題。

疑農民亂倒 加上外人偷倒

埔里鎮代潘英輝表示，被濫倒廢棄物的山谷佔地約二公頃，屬於國有財產署，早年由徐姓民眾承租種植杉木，林木砍伐後目前則是竹林，由於地點偏僻且地勢陡峭，不僅農民貪圖方便將山谷當成垃圾場，還有外地車輛趁夜摸黑偷倒，長期就變成恐怖的垃圾谷。

一新里民憂水質已污染

滿坑滿谷的垃圾有裝雞糞的麻布袋、農藥空瓶袋、種苗盆栽、腐爛的農作物，以及多種廢棄的農業資材，甚至是電視、大型家具，一新里長羅清富與多位里民看了當場傻眼，因為該里的民生、農業灌溉用來都來自於此，水質恐已受污染，若再有颱風豪雨將大量垃圾沖刷而下，後果不堪設想。

徐姓承租人兄弟更滿是無奈，現在變成垃圾谷，擔心受污染，原本的竹林也不敢收成，形同荒廢，希望政府能夠伸援手。

也有合成里民不諱言當地有農民不自愛，任意破壞環境，不管他人死活，但也有不少的外來垃圾，除了加強設置防止濫倒垃圾的護欄，希望附近能設置監視器，以及加強社區巡守，遏止亂倒垃圾行為。

環局將邀清潔隊會商處理

縣府環保局表示，九月間接獲民眾陳情，初步了解土地屬於國有財產署，且有合法承租人，應負管理維護責任，但遭傾倒的垃圾量實在太大，當地道路狹窄，地勢陡峭，大型機具難以進入清運，近期內將邀埔里公所清潔隊、土地承租人共同會商後續處理問題。