〈中部〉培訓視障按摩師 吳丁宏獲金鷹獎

2017-12-01

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市按摩業職業工會理事長吳丁宏榮獲「第二十一屆身心障礙楷模金鷹獎」明天將北上授獎，市長涂醒哲昨天前往吳家祝賀，稱讚他樂觀進取的勵志人生觀。為讓更多視障者習得一技之長，吳丁宏於民國九十二年接任工會理事長後，開辦職訓班培訓視障按摩師，目前培訓的視障按摩師遍布各地，幫助他們自立自強，憑一己之力照顧家庭。

現年五十六歲的吳丁宏，雲林縣四湖鄉人，國中畢業離家當裝潢學徒，退伍後從事裝潢設計，正當事業如日中天時，卻因意外導致雙眼全盲，人生由彩色變黑白。為照顧家庭，他發憤圖強重新振作，七十八年北上進入視障重建院學習按摩。

他在八十年學成即投入按摩工作，行有餘力也熱心公益，多次前往台北創世基金會和廣慈博愛院為植物人按摩。之後，他為就近照顧住在南部的父母而至嘉市，並結識一群志同道合的按摩師，為讓更多視障者有工作機會，除培訓按摩師外，更陸續成立嘉基按摩小棧、大潤發按摩小棧，惠明視障按摩養生館、家樂福按摩小棧，讓按摩師自立自強，憑自我能力照顧家庭。

吳丁宏也集結有愛心的視障按摩師，每月第一週及第三週的週一到嘉市濟美仁愛之家為老人免費按摩舒壓，至今已有七年之久。此外，為爭取按摩師工作權，吳丁宏多次至行政院及立法院建言，希望政府重視視障者謀生不易問題。