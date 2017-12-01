〈中部〉花3年拍攝 中正大學校園生態APP上線

2017-12-01

〔記者曾迺強／民雄報導〕國立中正大學通識教育中心助理教授陸維元帶領兩位助教，歷時三年拍攝校園內一百卅種鳥類、植物及兩棲類照片，開發「中正生態」APP（手機應用程式），應用程式除了有原創的4K高解析度照片與文字說明，還收錄鳥叫、蛙鳴，一機在手即可一窺中正校園生態奧秘。

全為原創照片及文字 還有蛙鳴聲

陸維元說，別名「五色鳥」的台灣擬啄木，在校園中可見，喜歡在樹梢處停留，叫聲如同僧人敲木魚，又有「花和尚」之稱，在行政大樓三樓前、後棟連通的空中走道往北面樹林觀察，可見其蹤跡；五月觀測團隊在學校後山溪流旁竹林，首度發現族群逐漸減少的諸羅樹蛙，「這代表占地一百三十四公頃的校園，生態豐富」。

陸維元在「自然觀察與紀錄」課程時，帶領學生在校園內外進行生態調查，發現學生循著鳥鳴方向看到鳥類，卻不知其名稱，至於其他的昆蟲、植物種類也是一樣的情況，需要透過圖鑑才能了解生態特色，因而興起開發「中正生態」APP。

陸維元表示，三年來帶領課程助教黃伊君、羅宇軒二人，假日在校園各角落「蹲點」或躲在偽裝帳篷，用相機記錄各種自然生態，曾經有白鼻心、台灣藍鵲出沒，但拍照時機稍縱即逝，有拍到白鼻心，沒拍到台灣藍鵲。

免費供下載 可一窺中正生態奧秘

「中正生態」APP已在蘋果Apple Store和安卓Google Play商店開放免費下載，內建如何看蛙、賞鳥等觀察生態的入門解說。中正大學傳播學系學生洪嘉良說，「中正生態」APP的圖片解析度佳、內容豐富，有助更了解校園生態，建議增加物種搜尋功能，再標註該物種是否有毒及出沒時間。