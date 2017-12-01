〈中部〉《新聞分析》經濟、照顧壓力 衍生暴力

2017-12-01

記者林國賢／特稿

雲林縣老人人口比例逾十七％，推估失能需照顧長輩逾二萬人，但縣內家庭結構成員卻減少，照顧責任往往落在一、二人肩頭，主要照顧者卻常面臨支持資源不足困境，衍生經濟、照顧壓力，伴隨啃老族、酗酒、藥物濫用人口增加，晚輩施暴長輩案件增加，必須注意。

長輩被晚輩施虐通報案件增加，雖某種程度可視為防制家暴宣導已有成效，民眾對「家暴」定義，不再侷限於夫妻、兒虐等暴力形態，及過去長輩被晚輩施虐，基於面子或不願子孫背負不孝罪名，大多「吞忍」的態度逐漸改變，願意求助，鄰里也較願意通報，但受虐長輩年年增加也是不爭事實。

根據通報案件分析，長輩被施虐，大多與錢有關，無論是啃老族、酗、藥物濫用者向長輩要不到錢，或是長期照顧長輩無法工作產生經濟壓力；其次是長期照顧無法獲得喘息，累積情緒壓力無法宣洩失控，而雲林縣偏鄉醫療資源不足，就業機會少，主要照顧者往往需犧牲工作、賺錢機會，若無法獲得親友支持，獨自面臨經濟及照顧壓力，「久病床前無孝子」，衍生暴力虐待事件，值得政府重視。

長照體系建構只是守護長輩免於暴力受虐的基本課題，還須提升偏鄉醫療資源，提高就業機會，不僅照顧長輩，同時紓解主要照顧者經濟、照顧壓力，才能逐步見到成果。