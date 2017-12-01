〈中部〉家暴案件增 雲林設社區安全守護站

2017-12-01

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕雲林縣府統計今年一至十月全縣家暴通報案件四千多件，且兒孫、晚輩對父母、長輩施暴案件有增加趨勢，為打造零暴力環境，雲林縣府計畫明年在全縣三百八十八個村里設置「社區安全守護站」，鼓勵社區民眾一起來加入守護家暴案件被害人，避免再發生憾事。

1月至10月 家暴通報逾4千件

縣府社會處統計，一至十月全縣家庭暴力通報案件四千多件，其中夫妻間肢體暴力約占七成，其次權力控制、辱罵、威脅等精神虐待；兒童少年保護通報有一千五百多件、性侵害事件通報有三百二十多件，平均每個月有四百件家暴案、一百五十多件兒少保及卅二件性侵案件。

晚輩施暴長輩案 今年已近8百

值得注意是縣內長輩遭晚輩施暴案件逐年增加，去年通報七百七十多件，其中六十五歲以上三百多件、六十五歲以下四百多件，今年一至十月通報件數也有近八百件，連續幾年長輩遭晚輩施暴的案件都呈增加趨勢。

社會處分析，長輩遭晚輩施暴案件中，最多是經濟因素，尤其是有工作意願不高的晚輩，缺錢向長輩伸手卻要不到，另也有是因照顧壓力長期累積。

妻子遭夫家暴死亡、小孩被父母施虐致死或是父母遭兒孫暴力等案件層出不窮，社會處長徐忠徹表示，這些案件都發生在社區裡，為就近、方便提供被害人脫離暴力環境，縣府在各社區、村里設置社區安全守護站，讓被害人在第一時間有地方求助。

讓被害人就近獲協助 脫離暴力環境

丁彥哲表示，社區安全守護站有社區單位、商家、一般住家，提供家暴、兒少、性騷擾及性侵被害人通報資源或緊急短暫的庇護。丁彥哲指出，全縣三百八十八村里，希望在明年達到一村里一社區守護站的目標。