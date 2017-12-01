〈中部〉《台中》文化局預算 藍喊刪綠嗆刻意為難

2017-12-01

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會教育文化委員會昨天審查文化局明年度預算時，國民黨議員李中堅持各項預算都不能比今年多，力主刪除，引起民進黨議員不滿，委員會召集入蔡雅玲甚至回嗆李「刻意為難」，藍綠激戰不歡而散，未審完預算全數送大會討論。

市議會教育文化委員會昨天審查運動局、文化局、新聞局一○七年度預算，上午審完運動局後，接著審查文化局預算。國民黨議員李中和朱暖英說，市府財政困難，各局處應該撙節開支，避免債留子孫，要求逐項討論預算。

委員會審至歲出預算，大墩美展隨行出差國外旅費、港區藝術中心、戶外圓滿劇場養護維修、爵士音樂節等預算時，只聽到李中一路喊「刪、刪、刪」，堅持一○七年各項預算金額只要比一○六年多，就要刪減到跟一○六年一樣。

此舉引起民進黨議員吳敏濟、江肇國、王立任等人高度不滿，紛紛加入戰局與李中激辯，蔡雅玲甚至高聲回嗆，「大家都執政過，不要刻意為難」，但李中不為所動，在場議員也全都加入戰局，最後蔡雅玲只好宣布除運動局外，未審完的文化局和新聞局預算全數送大會討論。

吳敏濟、江肇國、王立任指出，國民黨要求明年預算只能減編，不能增編，「一塊錢都不能增加」，不只非理性，根本是惡意杯葛，從來就沒有這樣的審查方式，甚至在各個文化中心的預算上都逐項反對，也不肯聽文化局說明解釋，擺明不讓市府做事。

會後，李中說，市府在財政困難之際，議員應該善盡把關的責任，且既然同樣的活動預算一○六年的經費就辦得很好，那一○七年的預算為什麼就要增加？當然要拿出來討論或刪掉。