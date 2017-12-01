〈中部〉投縣131線埔里牛洞段 危險邊坡設網防落石

2017-12-01

落石砸車 如不定時炸彈

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮縣道一三一線牛洞路段日前發生落石砸車釀成一死的不幸，為了民眾安全，縣長林明溱昨率工務處及工程顧問公司人員會勘，考量當地路寬不足及路基有地錨，不利興建明隧道，決定在危險邊坡設置二百公尺的防落石網，經費約三千三百萬元，林明溱要求工程儘速完工，以免再發生落石傷人意外。

縣道一三一線四．六公里即埔里牛洞路段，本月十九日再發生上百公斤石塊砸進路過轎車副駕駛座，導致邱姓女駕駛人撞山壁身亡，落石成為不定時炸彈，嚴重威脅主要依賴道路通行的魚池鄉共和、東光村民安全，居民不滿醞釀向縣府陳情抗議，也成議會質詢焦點，批評縣府效率不彰更無相關防範措施。

魚池共和、東光村民陳情

縣府目前已請道路養護工程公司每日上下班時間在該路段進行交通管制，並放置交通錐，提醒路過民眾注意落石，縣府也委託工程顧問公司評估改善方案，縣長林明溱昨前往會勘並聽取簡報，魚池鄉共和、東光村民到場陳情，希望縣府儘速興建明隧道。

但工程顧問公司評估該路段路寬僅六至八公尺，若設置明隧道結構後路寬將小於六公尺，且道路緊鄰南港溪，採懸臂版設計的道路下方有打地錨，興建明隧道開挖後恐損及地錨，且二百公尺明隧道工程費預估上億，工期長達二年，建議設置防落石網。

經費3300萬 工期3、4個月

初步規劃先在邊坡上方約五公尺處設置被動式落石攔截網，低處則設簾幕式落石攔截網，國外測試可承受重五噸的巨石從五十公尺高處墜落的衝擊，支架鍍鋅防鏽，可使用逾廿年，估計經費三千三百萬，大約明隧道的四分之一，工期三、四個月。

林明溱指示工務處進一步詳細規劃後辦理，經費除縣府自籌，也希望中央交通部公路總局能夠協助，確保埔里、魚池兩地居民通行安全。