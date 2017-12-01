〈中部〉彰縣改善空污 緊盯近7萬輛二行程機車

2017-12-01

〔記者張聰秋／彰化報導〕近日來中部地區的空氣污染情況引起民眾擔憂，而彰化縣的空污主要以移動式污染源（汽、機車）為大宗，其中二行程機車排放PM2.5對空氣污染危害嚴重，目前全縣還有六萬九○○○多輛待汰換，環保局表示，將會加強取締並開罰，若發現其廢氣排放不符標準，最高可罰六○○○元。

這幾天來的髒空氣讓民怨沸騰，彰化縣也是空氣差的嚴重城市之一，為了降低空氣污染源危害，環保局今年鎖定國內已經停產、車齡已十年以上的二行程機車加速汰換。

排廢氣不合格開罰

環保局長江培根指出，國內二行程機車在二○○二年後陸續停廠，目前街上的二行程機車，車齡都已超過十年，為了加快淘汰速度，環保局今年以來加強執行機車排氣檢驗路邊攔檢作業，尤其以田尾公路花園和彰化市永樂市場商圈，更是空氣品質管制區的重點攔檢點，二行程機車經過攔檢點時，若是被檢驗出排放廢氣不合格，不僅會被開罰，機車同時也會被要求禁止繼續通行。

江培根說，依照規定，二行程機車出廠五年之後，車主每年都要定期到機車檢驗站檢測廢氣排放狀況，不合格有一個月改善期，覆驗合格不開罰，若被路邊攔檢到未定期接受排氣檢驗，並被驗出不合格，就無改善期馬上會被罰，罰鍰依照排放濃度的級距計算，從一五○○元到六○○○元不等。

民眾建議可提高稅金

環保局今年加強取締，機車路邊攔檢總數共一三四二件，其中二行程機車被攔檢比例約六．六％，共八十九件，有四十六件不合格，占約五一％。

不少民眾說，二行程機車排放廢氣遠高於四行程機車，政府要鼓勵民眾汰換已停產的老車，可從提高稅金著手，車齡越高稅金越高、車齡新稅金低，鼓勵民眾換更符合環保概念的新車。