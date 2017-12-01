〈中部〉穆斯林友善餐旅 劍湖山獲認證

2017-12-01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑劍湖山王子飯店通過穆斯林友善餐旅認證，副縣長丁彥哲昨天在揭牌儀式表示，未來將以劍湖山王子飯店做為友善交流平台，與縣內其他產業做點、線、面結合，帶動雲林觀光、產業發展。

做為友善交流平台 帶動雲林觀光

去年東南亞有十八萬人來台旅遊，另在台工作、學生人數有廿三萬人，加上全球穆斯林人口有二十億，為搶商機，劍湖山王子飯店通過中國回教協會「穆斯林友善餐旅認證」，王子飯店執行副總經理鄭玉枝指出，餐食上所有食材都經過認證，房間準備可蘭經、祈禱毯、每日祈禱時間表。

丁彥哲表示，期盼透過王子飯店的友善交流平台為據點，結合地方產業以點、線、面的延伸，帶動縣內其他農特產產發展，吸引更多穆斯林族群造訪雲林，感受台灣自然景觀之美，並帶動雲林地區觀光產業。

縣府：明年將擴展新南向商機

縣府建設處指出，縣府預計明年前往東南亞經貿參訪，尋求產業、醫療、農業方面的合作，進一步擴展新南向商機。

中國回教協會專員蔡劼甫說，這幾年穆斯林來台灣旅遊人數增加，根據調查穆斯林最喜歡去的國家，在非穆斯林國家中台灣排第七名，協會已連續六年推動穆斯林友善環境改善，未來幾年將透過國外參展推廣及行銷台灣，吸引更多遊各來台。