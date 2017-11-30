〈南部〉3x7=42 南一中數學密碼 「加倍」努力

2017-11-30

〔記者劉婉君／台南報導〕九九乘法「三七二十一」是連幼稚園小朋友都知道的，但在台南一中，「三七」卻是四十二？其實這是繼「添唐拳」之後，校長張添唐和學生之間的數學密碼，隱含「人生要加倍努力」的意涵。

「三七四二」的起源來自張添唐於六、七年前和朋友去爬南湖大山的經歷。張添唐說，當時上山途中遇上大雪，而南湖大山部分路段一邊有協助攀爬的繩索、另一邊卻是懸崖，稍有不慎就會跌落山淵，相當艱困；過程中還曾巧遇台灣黑熊，直到第三天才好不容易順利攻頂，一抬頭就看到南湖大山的標高三七四二公尺。

張添唐表示，當時心中一頓「三七不是二十一，怎麼變成四十二？」回想上山的歷程艱辛，眾人仍然沒有效棄，才能成功登上主峰，恍然大悟「原來數學裡的廿一在人生中會變成四十二，是在提醒我們人生旅程不能放棄，要加倍努力學習。」

這學期的開學典禮上，張添唐和學生分享這段故事，簡單、生活化又特別的勉勵方式，獲得學生共鳴，許多學生看到張添唐，除了會比出「添唐拳」問候，還會喊出新口號「三七四二」。

佈置教室的學生郭鴻霆說，，第一次在開學典禮上聽到校長說「三七四二」，覺得很奇怪，但在校長解釋後，就覺得有道理，因此將「三乘七等於四十二」放在教室黑板上方，與同學互相勉勵要加倍努力。