〈南部〉照顧弱勢童 他軍職退休設關懷據點

2017-11-30

〔記者王捷／台南報導〕五星飯店湧入國小學童，表演烏克莉莉手繪薑餅人，替飯店的耶誕節做義賣，來自青少年關懷據點「橄欖園」的學童，有很多人好奇，軍職退休的六十五歲陳志龍，為何要開設關懷據點？他說，因為台南曾經發生一件震撼社會的湯姆熊割喉命案，一名孩童因為流連在電玩店慘遭割喉，促成設立「橄欖園」。

陳志龍退休後跟妻子參加社工團體，有一次跟社工團到中途少女之家輔導，才發現有部分少女出身弱勢家庭，被性侵、未婚懷孕，導致對人生失去希望，看到在社會上的黑暗面，決定要投身教育界。

大約五年前，台南發生「湯姆熊割喉案」，陳志龍看到新聞得知，受害者是年僅十歲的孩童，讓陳志龍下定決心成立「橄欖園」，讓弱勢家庭、失去家庭功能的學童，在下課後可以到關懷據點加強學習，甚至有一個地方能有歸屬感。

起初，陳志龍很喪志，因為少年在反抗期很難管教，加上要營運關懷據點並不容易，光是在場地上，就讓陳志龍碰了一鼻子灰，最後拉下臉向企業尋求贊助，寫企劃書向兒少團體申請補助，營運了五年漸漸起色，現在打造了四間關懷據點，輔導七十多位孩子，有七位正職的老師協助孩子課後功課。

後來，橄欖園與伊甸基金會合作，讓兒少關懷據點更有依靠，今年橄欖園更與飯店、伊甸基金會合作，請學童製作薑餅人義賣，即日起至十二月廿五日在飯店一樓外賣中心舉辦義賣活動，耶誕薑餅人每支四十五元，飯店會將收入全額捐出支持「伊甸象圈工程計畫」，增加台南偏鄉地區孩童的課輔及多元才藝經費。