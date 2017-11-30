〈南部〉興達港BOT案 陳菊：未獨厚慶富

2017-11-30

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕針對藍營民代頻爆料，指唐榮遊艇早已提出BOT參與興達港開發，高市府卻捨BOT開發案，選擇租給慶富收短期租金？高雄市長陳菊昨強調，慶富和唐榮都提過BOT案，不過都被退回，沒有獨厚誰的問題。

慶富、唐榮都提BOT案 皆退回

高雄市海洋局代理局長林英斌則說，不管是慶富還是唐榮，所提的都是民間自提促參案，都是初步構想，僅是表達促參意願，因為還沒進入促參程序，都沒提到權利金及固定費用。

林英斌強調，興達港土地的部分，土地主管機關是漁業署。BOT案被退回是因漁業署和高市海洋局有共同看法，希望興達港這塊三十五公頃多的遊艇觀光商業區，將來開發是全區開發。

林英斌說，但慶富和唐榮提出要開發面積，一個是十二公頃、一個是六公頃多，都不是全區開發概念，因此兩案都被退回。

高市議員黃紹庭昨在議會質詢時，建議市府與慶富得標的土地解約，後續再以完整的遊艇專區土地招商。對此，高市副市長許立明表示，會把建議轉知漁業署，在海軍獵雷艦與慶富解約後，這塊土地租約也能解約。

另外，針對立委黃國昌指稱高雄銀行幫陳慶男作弊﹖高銀昨聲明，強調始終堅守銀行法相關法令、執行授信業務及風險管控，從未違反銀行公會授信準則﹔高銀也對立委無法律根據的指控表達遺憾，認為在慶富出事後，以如今標準看待過去正常授信業務，絕非公正客觀。