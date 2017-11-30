〈南部〉中路國小95歲 廣播名人石川捐母校150萬

2017-11-30

〔記者蘇福男／阿蓮報導〕廣播界名人石川感念小學恩師沈欽銘當年照顧提攜，在母校中路國小創校九十五週年前夕，返校謝師恩，並送出一百五十萬元大紅包，協助偏鄉小校改善教學環境，在地方傳為佳話。

中路國小學區包括阿蓮區石安里、中路里，受到少子化衝擊，雖然目前全校六個年級僅有八班、一六五名學童，但校方積極發展偏鄉小校教學特色，成效有目共睹。

感謝導師沈欽銘照顧提攜

廣播界名人、現任微微笑廣播網和台灣番薯電視台董事長石秋清（藝名「石川」），是阿蓮區石安里人，民國四十九年自中路國小畢業，當年因家境貧困，導師沈欽銘特別照顧提攜，並自掏腰包幫石秋清繳交報考初中費用，雖然之後石秋清初中並未畢業，但日後卻在廣播界紅透半邊天。

事隔五十七年，石秋清並未忘記恩師，日前與資深藝人黃西田（也是阿蓮人）、昔日同窗黃勇武、葉良惠返回母校謝恩，早已退休的沈欽銘，特地趕來中路國小與老學生話家常。

沈欽銘表示，早已不記得近一甲子之前的校園往事，但對於昔日學生有此成就，並懂得返鄉感恩深表欣慰，石秋清笑說，他當年初中沒畢業，中路國小是他畢生唯一的母校，因此在母校九十五歲生日前夕，送出一百五十萬元大紅包。

校方將用於改善教學設備

校長郭啟鴻表示，校方已收到這筆一百五十萬元捐款，將運用於活動中心冷氣設置、特色團隊發展基金、午餐基金和改善教學環境設備等經費，十二月九日運動會將公開表揚這位傑出校友。