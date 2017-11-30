〈南部〉圓父遺願 黃卜文之子捐款助獨老

2017-11-30

〔記者王秀亭／台東報導〕「這趟是來完成董事長遺願。」小北百貨創辦人黃卜文看見偏鄉需要，今年中秋節允諾捐贈十萬元給華山基金會東河愛心天使站，作為服務獨居老人之用，未料十月二十二日病逝，其長子黃健瑭及董事姚松義昨天赴東河完成捐贈，華山基金會台東縣站長王淑柔表示，因為創辦人的愛心，足以因應六位長輩一年的服務經費。

「這是小北慈善基金會目前在花東唯一支持的社福單位。」華山基金會東河愛心天使站長蔣明勳表示，自己原本在小北百貨旗下餐廳擔任經理，四年多前因母親罹患失智症，與妻子返鄉照顧家庭，並投入照顧偏鄉獨老的工作，去年創辦人黃卜文從媒體得知其返鄉，並在偏鄉服務，尼伯特颱風重創台東後，首度協助華山的服務獨老經費。

蔣明勳說，今年中秋節再度接到創辦人來電詢問偏鄉需求，並允諾捐贈十萬元，因創辦人業務繁重遲未前來，直到接到噩耗，小北慈善基金會得知創辦人有遺願未完成，特地前來完成創辦人的遺願。

小北慈善基金會董事姚松義陪同黃卜文長子黃健瑭到東河站捐贈，並播放其生平影片，姚松義表示，黃卜文是小兒麻痺患者，雖身體不便，仍能白手起家，在事業有成後，成立慈善基金會，幫助更多弱勢者，雖創辦人已逝，未來該基金會還會持續助人。

王淑柔指出，目前東河愛心天使站服務的長輩有九十三人，在經濟不景氣的情況下，明年的常年服務經費僅有小北慈善基金會為大筆捐款，其他皆為小額捐款，也僅募得四萬八千元，盼有更多愛心民眾的協助。