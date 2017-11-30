〈南部〉屏市大和旅社 董座砸錢護歷史建築

2017-11-30

從買下到整修 估上億元

〔記者羅欣貞／屏東報導〕企業家許源順多年前買下屏東車站前日治時期的大和旅社，並獲列為私有歷史建築，想要重現老建築風華，昨天他和作家魚夫現身，暢談他的理想藍圖，從買下旅社到修復，預計要投入上億元，「希望明年可以營業」。

百年地標 盼明年可營業

源順工業董事長許源順，在北部經營耶誕燈飾等產業，因為太太是屏東縣萬丹鄉人，加上對老建築情有獨鍾，便花了九千萬元將大和旅社買下，二○一四年向縣府申報為歷史建築，因具有建築藝術價值，獲得屏縣文資委員會審核通過。

對大和旅社歷史有研究的作家魚夫表示，約建於一九三七到一九三九年間，三樓建築是站前地標，戰後改名為「大成旅社」，直到一九九九年歇業，其後陸續租給不同店家，格局也被部份更動，但整體架構還算完整。

魚夫說，大和旅社為鋼筋混凝土結構，磚牆採台灣煉瓦，荷蘭式砌法，連結各層樓的為U型混凝土梯，扶手為光滑的磨石子，考量到當時的電力輸送照明仍嫌不足以及南方炎熱的氣候等，窗戶數量甚多，外牆採花式磁磚，磚面經過不同煅燒，形成色澤相異效果，使外觀看來更加立體。

許源順說，大和旅社將投入六千六百萬元修復，將來一樓做咖啡廳、二樓規畫旅社、三樓為藝文空間。

屏東縣文化資產所主任王文章說，依文資法規定，私有歷史建築修復最高可獲政府九成補助，文資所已通過其因應計畫，接下來修復工程即可繼續推動。