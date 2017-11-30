〈南部〉332件列管寄宿舍建築68件違規 月內改善

2017-11-30

未改善將鐵腕拆除

〔記者劉婉君／台南報導〕新北市中和區違建出租套房大火奪走九條人命，為防範違建釀成火災，南市清查全市寄宿舍類（含一個以上寄宿單位之建築物）建築，目前列管三百三十二件中，初步違規案件有六十八件，將以非防火構造物且為易燃材料隔間者為第一優先，限期一個月改善，否則將鐵腕拆除。而對於縣市合併後的新建違章建築，也將排定期程強制拆除。

中和大火發生後，代理市長李孟諺即要求工務局、消防局、都發局針對所有寄宿舍擴大加強稽查，尤其是學校周邊的宿舍及老舊公寓等存在違建的高風險性場所。工務局使用管理科長林尚卿表示，目前清查的卅百卅二件是消防局列管較具規模的案件，主要分布在永康、麻豆、柳營等就業或就學需求較大的地區，從外觀看來，以頂樓加蓋居多，近日就會展開加強稽查，進一步了解建物的實際使用樣態。

非防火、易燃材料隔間 列優先拆除

違建拆除的順序將以外部為非防火構造物、內部又以易燃材料為隔間者為第一優先，其次為內部隔間雖為防火材料，但外部為防火時效不長的鐵皮屋等非防火構造物者，第三則是外部為防火構造，但內部為易造成悶燒的木板等易燃材質隔間。

林尚卿指出，加強稽查期間若發現上述情形，會逐一發出公文並限期改善一個月，若逾時未改善即會執行拆除。同時也會與學校配合，清查學生租屋的建築狀況，一旦查獲有類似狀況，也會依先後順序處理。

而為了杜絕新違建產生，針對縣市合併後水平增建面積超過卅平方公尺及垂直增建達二層樓以上的新違章建築，也將於近期內依「台南市政府違章建築處理要點」，排定期程強制拆除。據南市呈報給營建署的累計件數，約有一千四百五十件，拆除順序亦相同。