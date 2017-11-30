〈南部〉明年總預算848億元 三讀過關

2017-11-30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會昨天進行台南市一○七年度地方總預算案二、三讀，順利完成三讀，過程平和。其中，歲出小刪一千八百多萬元，歲入刪減二千萬元，最後通過明年度總預算歲入、歲出各為八百四十八億五千餘萬元。

歲出刪1800萬 歲入刪2千萬

根據大會決議，被刪減的歲出預算包括市議會審查室等錄影設備八百萬元、市府民政局業務費九百一十萬元、衛生局辦公廳舍整建等費用一百萬元、交通局公共停車場獎助等費用六十二萬餘元。被刪減的歲入部分，為稅務局房屋稅及警察局罰款各刪一千萬元。

民治議事廳費用 附帶決議通過

另外，針對引起爭議的市議會民治中心議事廳一千萬元汰舊換新的費用、市議會業務費球類、技藝等競賽活動經費三千二百萬元，大會均以附帶決議通過，要求該預算的動支須經黨團協商後才得以動支。

教育局補助私幼公立化四億元的預算，因幼兒園業者向副議長郭信良等人提出陳情，認為該政策原本是好意，但未辦理任何公聽會，而且恐會擾亂幼教市場的平衡機制，建議將經費平均補助給每位二至四歲就讀私幼的幼兒，弱勢則加額補助，獲得議員支持。

昨天不少議員均要求應平均分配給二至四歲的幼兒，而教育局長陳修平則強調該筆預算是為了照顧偏鄉幼兒，讓私幼收費公立化，而且南市教保券每年三萬元，已是各縣市之冠。

雙方爭議經民進黨團總召邱莉莉等人與陳修平協商後，最後以附帶決議的方式通過預算，要求教育局在不違反法定預算附帶條件的情形下，須訂定實施計畫送議會同意始得動支。

台南市議會昨上午十點廿分，出席人數卅人，已過半數，主席議長賴美惠宣布會議開始。之後包括民進黨郭信良、國民黨盧崑福、無黨籍林阳乙等議員陸續進入議場，會議於下午二點多結束散會，全體五十三席，出席人數達五十一人，僅國民黨許至椿、無黨籍趙昆原二人請假未出席。