〈南部〉環局要求燃煤大戶 秋冬減量2成

2017-11-30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年空氣品質一百八十四天達橘色以上，市府環保局針對燃煤大戶，包括台電興達發電廠、十六家汽電共生廠，首度祭出秋冬季節半年，減少兩成燃煤用量。

高市空氣品質不佳，今年ＡＱＩ監測有一百八十四天達橘色以上，對敏感族群不健康，其中「紫爆」有兩天、「紅害」有六十五天，尤以四月有兩天「紫爆」，大規模臭氧污染，ＡＱＩ一度高達兩百，本月「紅害」達十二天最多，對所有族群不健康。

促興達電廠汰換舊鍋爐

環保局表示，台電在高雄有三大電廠，其中南部火力發電廠已改為天然氣發電，大林發電廠這兩年進行汰舊換新，目前一號燃煤機組已蓋好，近期準備試運轉，二號機組興建中，已進入完工階段，興達發電廠有九個燃煤機組，已有五個改為天然氣。

其中興達發電廠發電過程產生的污染排放量，粒狀物、硫氧化物及氮氧化物各佔高市列管固定污染源排放總量的十九％、三十八％及三十一％，污染排放量居發電相關製程之冠，去年繳交空污費排名第二名。

環保局指出，興達電廠是民國八十五年開始操作的老舊燃煤鍋爐，將要求該廠儘速汰舊換新，改以天然氣機組替代發電，要求每年十月至隔年三月，減少兩成燃煤用量。

另16家汽電共生廠列名

高市另有十六家汽電共生廠，包括中鋼、中油、台塑、中石化等，將比照台電興達發電廠，要求秋冬半年減少兩成燃煤用量，以降低污染物排放，總計削減硫氧化物五三二公噸、粒狀物九十五公噸。