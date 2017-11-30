〈南部〉大眾運輸冬季免費搭 空污基金支付

2017-11-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府為改善空氣污染，推出冬季大眾運輸免費搭的新措施，六位議員昨表達支持，希望空污基金專用並法制化。

市長澄清 非使用納稅錢

為鼓勵汽機車族在高雄空污嚴重的冬天，改搭乘公共運輸工具，高市府將從十二月一日至明年二月二十八日，實施公車、公路客運、輕軌免費搭，捷運則限平日上午六點半到八點半、下午四點半到六點半免費搭乘。

針對外界質疑，這筆經費是否花納稅人的錢？市長陳菊昨澄清說，免費搭措施是動用空污基金約兩億一千萬元，是使用者付費，非市民的納稅錢支付，非全民買單，請外界勿誤會。

空污基金的課徵來源，是從工廠等固定污染源、車輛等移動污染源課徵而來，高雄市今年約有編列五億元經費。

六位跨黨派議員昨天也召開記者會，支持市府這項措施（見圖，記者葛祐豪攝），議員邱俊憲說，移動性污染源高度在三公尺以下，會直接影響到暴露於不良空氣中的行人，免費搭乘政策可降低對人體的直接傷害。

議員張豐藤指出，支持這項因應空污的政策，另每年十一、十二月是學校運動會的旺季，建議把校慶活動移至三、四月舉辦。他強調，相關空污防治作為應該法制化，未來不管是誰擔任首長，政策能夠持續推行。

議員吳益政認為，市府新措施是對的，但應提明確逐年減量策略，市府也應增加燒煤稅金，讓污染者付費法制化。

陳菊強調沒延長的問題

此外，議員陳粹鑾昨也於議會質詢時，強調鳳山空氣常紫爆，建議只要鳳山空氣品質指數（ＡＱＩ）大於一五○，鳳山民眾都可免費搭乘大眾運輸工具。

陳菊強調，冬季大眾運輸免費搭措施，「沒有延長的問題」，主因是高雄每年十二月至二月的ＡＱＩ指數，經常大於一○○，但三月以後的天候型態就不同了，空污問題不若冬季嚴重。至於是否單獨針對鳳山免費？陳菊表示執行上會有困難。