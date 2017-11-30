〈南部〉國產木製小提琴 名師進駐屏科大

2017-11-30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學與製琴名師黃聖彥合作，將精深的小提琴技術導入校園，開辦「學院琴」手工製琴工坊，帶著學生以台灣國產木材製作小提琴，希望從校園出發，成為台灣製作小提琴的基地。

原料純天然 超有質感

「學院琴」手工製琴工坊選用國產闊葉樹台灣櫸製作小提琴背板，針葉樹香杉疏伐木製作小提琴面板，塗料、漆料則從植物或食物中萃取，像是黃色原料來自柑橘、金色是琥珀與金目香籽、紅色則取自紅酒或鳳凰木，讓原本天然的色澤經由不同成分的調製，呈現原始素材的質地與美感。

屏科大木材科學與設計系助理教授龍暐說，台灣的檜木、扁柏、香杉等木材製作小提琴能達到國際水準，除指導學生製琴，還要會拉琴，義大利小提琴故鄉「克里蒙納」，製琴、調琴和修琴都是獨立的，「學院琴」工坊將三者合一，每支手工琴會在試組後進行試拉，再經由塗料的成分及上漆層次，修正木材發聲缺陷，透過工藝技術展現獨特的音質。

黃聖彥表示，希望台灣能發展出製琴基地，「學院琴」選用國產木材製琴，製作過程都有一種「未知」的樂趣，目前製琴成功率達八成以上，而且都有很棒的音色。

學生們從選木、製作組裝、上漆學起，有學生在製琴過程失敗多次，因此把琴取名「重生」，也有學生成功製琴，迫不及待想要製作第二把琴。