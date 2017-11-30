〈南部〉重現美麗沙灘 墾丁後灣擬拆消波塊

2017-11-30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有車城鄉後花園美稱的後灣海域，早年因消波塊築堤工法，造成漁港長年淤積、沙灘逐年流失，礫石裸露狀態令當地居民心痛，屏縣府海洋及漁業事務管理所（海洋所）與居民多次開會討論規劃，昨天終於達成「拆除消波塊護灘」的共識，幾年後可望恢復當地美麗海灣，成為生態旅遊新亮點。

將進行浪況模擬

後灣海域規劃經過近一年的研究討論，屏縣府海洋所與顧問公司提出「移除現有漁港設施、恢復自然海岸」、「於海灣北段另設突堤碼頭」作法，獲得大多數居民支持，但海洋所仍須進一步進行浪況模擬，確認拆除消波塊後的影響。

後灣社區發展協會理事長劉和生說，早年錯誤工法及堤防工程，造成南往北的海流被消波塊阻斷，原該出現在海岸的細沙，全都淤積在堤防兩側，海灘礫石裸露、漁港需年年清淤，「居民都想要恢復小時候那個美麗海灘」。

另設突堤 居民有疑慮

對於另設突堤碼頭作法，居民楊美雲等人表達疑慮，認為消波塊移除後，應該先讓沙灘恢復原狀，再討論碼頭設置，以免新碼頭又形成另一個環境問題。

縣府海洋所長吳憲昌指出，海洋資源日益枯竭，漁船功能逐年弱化，如能拆除部分消波塊並設置潛堤護灘，搭配海生館進行珊瑚礁復育，未來能輔導漁船轉型娛樂漁船，參與海洋生態旅遊，將評估拆除消波塊對海灘的影響，再決定拆除方式及時間，至於突堤碼頭工程，除了留下海沙流動間隙，還會考量不影響景觀的材質及作法。