〈台北都會〉北市私幼補助加碼 議員批發錢討好家長

2017-11-30

〔記者蕭婷方／台北報導〕為彌平北市公私立幼兒園學費差異，北市議員提案加碼補助私幼生每學期一萬三千五百元，市長柯文哲應允。台北市議會大會昨進行法案審查，該議案順利付委審查，但有議員認為，柯先前砲轟「撒錢的政策」，現也是發錢討好家長，要求市府講清楚幼兒園公共化建置期程。

北市府預計編列一．四九億元預算，補助就讀私立幼兒園四歲專班的孩子每學期五千元。北市議員陳政忠日前於市政總質詢時提案，要求市府將私幼三、四歲專班每學期補助提高為一萬三千五百元，並設戶籍限制，柯文哲當場允諾。

該法案昨送議會審查，國民黨立委吳世正不滿表示，各黨議員多次建議市府針對私幼補助政策要整體規劃、提高補助，但市府從未正面回應，明年度預算六月就送、十一月總質詢時才臨時決定要加碼補助，還要動支教育發展基金，痛批市府不符預算程序卻綁架議會買單。

北市議員簡舒培指出，市府宣示幼兒園公共化要在二○二○年達七成，其中公立幼兒園、非營利幼兒園及私立幼兒園比例規劃為四比三比三，市府應具體說明幼兒園公共化期程，否則只是短期砸錢讓家長滿意，長期來看無助降低父母育兒負擔。

簡表示，未來法案送委員會審查時，將會提附帶決議，若市府未能說明北市幼兒園公共化步調，不會輕易讓法案過關。