〈台北都會〉北市非營利幼兒園 月費可望降到7千元

2017-11-30

教育局爭取中央補助

〔記者蔡亞樺／台北報導〕打出平價學費優勢的非營利幼兒園，近年來殺入搶攻幼教市場，柯市府將幼教主力全擺在非營利幼兒園，以「雙管齊下」手段推動，除了利用學校餘裕空間廣設非營利幼兒園，為鼓勵私立幼兒園轉型非營利，北市教育局研擬爭取中央補助，以調降非營利學費，學費可望從現行每月八千多元降為七千元，一來減輕家長負擔，二來保障招生人數。

幼兒園分為公幼、公辦民營、非營利及私幼四類型。台北市政府從一○三學年度起積極尋找閒置空間，力推非營利幼兒園，其品質比照公幼，學費介於公、私幼之間。

據教育局統計，公幼學費每月平均四七九七元，非營利幼兒園由非營利組織承辦，學費每月平均八○四四元，私幼則每月收費平均一萬兩千元，部份貴族私校更達三萬三千元。

教育局長曾燦金表示，市府計畫於一一一年達成公、私幼七比三，因此把教保公共化服務以非營利為發展主軸，目前部分私幼招生未額滿，市府希望私幼能轉型納入非營利，初步想法鼓勵私幼自辦非營利。

曾燦金說，打算向教育部爭取補助，中央、地方與家長各自分擔學費，中央、地方各分擔十五％、家長負責七十％，如此一來就能調降非營利學費，目標降到每月學費七千元，初步與中央有默契，待蒐集意見資料再談。

教育局科長吳文誌補充說明，現在幼兒就讀非營利，家長須全額負擔學費，其實教育部訂有非營利幼兒園辦法的相關規範，學費可讓家長部分負擔、政府協助分攤。

另研擬誘因鼓勵私幼轉型

吳文誌表示，目前北市沒有私幼轉型為非營利幼兒園的案例，因此還要研究法規、了解程序，找出誘因鼓勵私幼轉型，每月學費動輒上萬元的私幼，若能轉型成功，也能減輕家長的負擔。由於還在研究，尚無實施的時間表。