〈台北都會〉北市單車自主實名登記 民喊麻煩

2017-11-30

明年起違規拖吊 領車付費

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市明年元旦起，自行車遭拖吊後將收取移置費及保管費。北市今年加強拖吊，平均每月拖吊四五三輛車，為方便管理與避免民眾隨意廢棄車輛，擬同步推出「自行車自主登錄」系統，讓車主為自行車做實名登記，等同自行車身分證，然因實名登記又無強制性，民眾自主意願恐不高，台北市長柯文哲指示得有「誘因」，交通局、警察局仍在研議中；民眾認為若沒有強制性，要登記的資料又多，確實會嫌麻煩。

共享單車風氣盛行，使得自行車違停狀況加劇，今年七月起交通局嚴格執法，陸續在各捷運站點、商圈周邊建立十三處違停熱區，今年一月到十月共拖吊四五三六輛自行車，又以私人自行車為大宗，依警察局發出防盜編碼貼紙數量來看，北市光是私人自行車就有將近六十萬輛。

實名登記擬同步上路 無強制性

北市從二○一八年一月一日起，自行車若未停在合法自行車架和停車格上，違停於機退路段、禁停黃紅線路段等，由警察局拖吊至保管場，將收取一百元移置費，及每十二小時二十五元的保管費，舉凡自行車、三輪客貨車、手推車等慢車都適用。

身

分證等個人資料 全都錄

柯文哲今年八月指示建立自主登錄系統，時至今日已進行上網測試，預計明年一月上線。警察局刑事警察大隊說， 自行車自主登錄必須由車主登記身分證、姓名、聯絡地址、電話、自行車出廠車碼、自行車照片等資訊，買賣車輛、易主後還能隨時更新資料，但只是便於政府管理的輔助系統，不會有強制性。

刑大表示，相較過往烙碼或防竊貼紙，須由員警排班在路上找車慢慢貼，新系統希望自行車比照汽、機車， 讓民眾願意為自行車做財產登記，未來透過數據、資料庫，達到「以車找人、以人也能找到車」，系統將有中、英文版本，沒有身分證字號的外國人也能憑護照辦理登錄。

民眾何先生說，若是政府政策，願意配合。民眾李先生說，他的自行車三、四年前就烙碼，在警察局有號碼紀錄，已經能防竊，新系統還要實名登記顯得麻煩，但若能確實保障還是會考慮。