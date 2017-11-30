〈台北都會〉22組自動心肺復甦機 林堉璘公益基金捐新北

2017-11-30

提升救護利器 市價約1760萬元

〔記者賴筱桐／新北報導〕消防員救護工作分秒必爭，經常和死神拔河搶救生命。「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」昨天捐贈二十二組自動心肺復甦機給新北市政府，市價約一千七百六十萬元，盼提升救護效能，市長朱立倫代表受贈，期許社會愛心源源不絕。

朱立倫表示，新北市平均每天有五、六百件救護案，一年高達十九萬件，今年一至十月，到院前心肺功能停止案件就有一千九百餘件，包括心肌梗塞或腦中風等疾病，經搶救康復出院的比率為七．七六％，救回一百四十八條寶貴生命，非常不容易，有賴消防員的努力和救護設備、技術的精進。

朱立倫指出，患者在現場或送醫途中，多半由第一線消防員實施人工ＣＰＲ，非常辛苦。目前全市有三十三組自動心肺復甦機，再加上「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」捐贈的二十二組，總計有五十五組，有助於提升救護效能。

「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」執行長林鴻南表示，今年全台共捐贈一百五十七組心肺復甦機，希望當第一線搶救生命的消防員的後盾，為社會急難救助盡一分心力，期許自動心肺復甦機成為救護現場的一雙手，一雙拉回更多生命的手。他說，自動心肺復甦機除可運用在急救現場，也能作為平日急救教育的教材。

將配置於救護車上 偏區優先

消防局局長黃德清表示，自動心肺復甦機每組造價約新台幣八十萬元，新北市獲贈二十二組，將配置於救護車上隨車出勤，考量偏區從救護現場到醫院路途較遠，這二十二組優先分配偏區。

黃德清說，「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」今年八月首次捐贈兩組自動心肺復甦機，提供淡水及竹圍分隊使用，同仁們發現機器可在緊急時刻派上用場，有效且不間斷地施行高品質ＣＰＲ，提高救護效能。