〈台北都會〉《北市》去年年收差很大 中壯年比青年多1倍

2017-11-30

45至54歲多當老闆 平均92萬

〔記者鍾泓良、蕭婷方／台北報導〕台北市主計處昨公布去年台北市所得收支調查，每人可支配所得為七十二．四萬元，較一○四年成長○．七萬元，以年齡層觀察，最高落在四十五至五十四歲所得為九十二．三萬元，較前年增加七．二二％，為近年來最高；而去年四十五至五十四歲組，比未滿卅歲組所得四十五．六三萬元多上一倍，也是近年來最大差異。學者直指，勞資分配不均、非典型雇用與學習成長受訓機會少是主因。

營業收入、財產所得 都增加

主計處分析，這次四十五至五十四歲組所得大幅度提高有兩大原因；據調查，無論任何年紀受雇者的薪水都無增加，但老闆的營業收入有大幅度增加，而四十五至五十四歲組本來擔任老闆者較多。而在利息、租金收入等財產所得方面，四十五至五十四歲組都呈現大幅增加，卅歲以下組則反而減少。

未滿30歲組苦哈哈 只有45萬

文化大學勞工關係學系教授李健鴻指出，國內生產總值（ＧＤＰ）分為營業盈餘、受僱報酬、固定投資及稅務支出四大部分，過去廿五年來，營業盈餘正成長五％，但受僱報酬卻下降六％；其中又以批發零售、餐飲服務、運輸物流最為嚴重，這些行業都是雇用勞動人口最多、勞工年輕的產業。

李健鴻也指出，非典型雇用平均薪資較低，台灣總就業人口中有七％為非典型雇用人口，其中廿九歲以下占近四成，也是年輕人低薪重要原因之一。

受訓比例低 工作表現難提高

除此之外，李健鴻更認為，依照勞動部職訓概況調查，只有四分之一企業願意派廿九歲以下青年受訓，年輕人受訓比例低，無法學到新的技能，生產力與工作表現很難提高。

跟前年比 男多0.8萬 女少0.2萬

另外，若按教育程度別觀察，以研究所及以上程度者所得最高，為一一○九．九萬 元，專科程度七十九．四萬元次之，高中以上程度者所得皆較一○四年增加。而以性別區分，男性平均八十一．四萬元，女性六十．七萬元，較前年增加○．八萬元及減少○．二萬元。