〈台北都會〉天外天焚化爐回饋金 遭批用來吃喝

2017-11-30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市信義區相關團體利用天外天焚化爐回饋金舉辦活動，市議員質疑「吃吃喝喝」、玩樂，沒有真正達到環境改善效益，要求檢討回饋金使用效益，建議成立環保教育基金，加強環境保育與教育。

基隆環局︰使用有依相關規範

環保局副局長王夢熊與信義區長吳國偉表示，市府訂有天外天焚化爐回饋金自治條例，設有監督委員會監督其運作，還有使用經費查核委員會查核經費使用，回饋金使用都有依相關規範，包括環境整理、綠美化、獎學金、環保教育宣導活動等，會要求相關單位落實執行。

天外天焚化爐回饋金僅限焚化爐所在區信義區使用，包括發放現金、各團體申辦民俗、藝文等相關活動，市議會昨審查信義區公所預算時，有議員質疑其成效。

議員游祥耀、楊石城、張耿輝等人指出，天外天焚化爐回饋金應大部分用於環境改善才對，但多數是辦活動，都是固定的人或團體使用，還有跨縣市環保教育宣導活動，吃吃喝喝、玩樂，拉布條照個相就可核銷，沒有環保教育效益。

議員建議成立環保教育基金

議員陳明建爭取中正區鄰近天外天焚化爐的新豐、新富和砂子等三里也應納入回饋；林明智建議，成立環保教育基金，加強環境保育和環保教育，實際達到環境改善，而且各區各里都可申請使用。

此外，市議員關切消防局員額不足問題，編制三百二十五人，目前只有二百三十多人，缺額近百人，消防局長陳龍輝表示，明、後兩年將增加三十人，不足員額將持續向中央爭取。