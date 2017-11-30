〈台北都會〉5博物館收費遊客降 歲入縮編3千萬

議員要求加強推廣 增列使用費
〔記者何玉華／新北報導〕新北市立五處博物館從去年七月一日起取消外縣市民眾免門票優惠，每人收取八十元門票，市議會昨審查文化局一○七年規費收入時，發現較今年縮編三千多萬元，文化局長林寬裕表示，去年七月起開始收費，外縣市遊客大幅減少，以黃金博物館為例，一年多來遊客數減少約十五％；不過，民進黨議員認為要加強推廣，二讀通過增列使用規費收入一百七十萬元。
新北市十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館、林本源園邸等「五館一園」，從二○一○年起都不收門票。文化局檢討免收門票政策，造成市庫負擔，每年人事與維護就要四億元，去年七月一日起，宣布「五館」十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館，對非新北市民收取每人八十元門票。
市議會昨審查一○七年度總預算案，討論文化局歲入編列時，民進黨議員鍾宏仁表示，文化局門票收入相較今年度短編三千多萬元，認為有增加空間；林寬裕表示，去年剛恢復收費，沒有門票收入參考，因此以參觀人次概估今年的預算，今年依實際門票收入編列明年預算，才會有經費上的差距。
6月較去年同期 陶博館減最多
林寬裕表示，對外縣市民眾收取門票後，的確影響遊客人數；根據統計資料，相較去年六月（收費前一個月）與今年六月的遊客數，鶯歌陶瓷博物館減少最多，從十三萬九千多人次剩下五萬九千六百多人次，減少達五十七％；坪林茶業博物館從兩萬三千多人次減為一萬多人次，減少五十三％；十三行博物館則是從四萬八千多人次，剩下兩萬四千多人次，減少四十八％；淡水古蹟博物館從十六萬人次，減為十萬餘人次，減少約卅五％；黃金博物館從十六萬九千人次降為十二萬八千餘人次，減少約廿四％。