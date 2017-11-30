〈北部〉馬太鞍部落祈雨地 蓋中國式拱橋

2017-11-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕光復鄉馬太鞍溪南岸的埤塘，地底有湧泉冒出，稱為「Cilifenam」，自古是馬太鞍部落辦祈雨祭的地方，日治時期曾作為伐木的儲木池，阿美族也在此做生態捕魚Palakaw（巴拉告），光復鄉公所找水土保持局出資將吉利潭「整容」，打造中國式拱橋、涼亭等，宛如把台北的大湖公園搬來花蓮，地方盼藉此吸引觀光客來遊覽。

鄉長謝忠淵說，吉利潭總面積三．二公頃，早年鄉公所就已規劃有中式涼亭及公園，因為缺乏維護荒廢影響景觀，他爭取水保局花蓮分局經費，歷經三年施工即將在本月底完成，他認為成效相當不錯。

水土保持局花蓮分局長陳淑媛說，該計畫工程共三千六百萬元，陸續分成五期做改善，除了全長八百一十公尺的環湖步道、五座古色古香的拱橋，並規劃有馬太鞍部落「祈雨場」，也把原本水泥的堤岸改成土坡，兼具生態功能，周邊則廣植柳樹、桂花等，目前工程做最後修飾，預計下月六日正式「開園」，當天將邀請八百一十位遊客手牽手「環抱」吉利潭，打造花蓮新的秘境美景。

馬太鞍部落族人Lisin則認為，走中國古典風格的吉利潭，形同把都市公園「複製」到花蓮，而吉利潭原本的文化及地貌也改變了。在地幾戶居民原本潭內搭竹子、木頭做的Palakaw（巴拉告）生態捕魚，Palakaw也一直是馬太鞍的特色文化，只是為了吉利潭要做公園，幾年前就被鄉公所要求拆除，對此她感到可惜。