〈北部〉烘焙金手獎 羅商楊濬豪全國第一

2017-11-30

愛吃甜食 盼向米其林名廚取經

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國立羅東高商餐飲管理科學生楊濬豪，摘下全國高職烘焙比賽冠軍；愛吃甜食的他，打算大學畢業出國深造，向米其林名廚取經，做出有台灣味的國際級甜點；校方期許他勇敢追夢，成為下一個台灣之光。

商業類科全國技藝競賽，廿一日起在台南高商舉行三天賽事；每個比賽職種、每校最多推派一人出賽，今年有一百九十四所學校共一千零六十二名選手角逐，參賽人數歷年之冠；羅商取得四座金手獎、兩座優勝。楊濬豪勇奪烘焙職種金手獎第一名，校長陳銓、家長會長游力行昨表揚得獎選手。

楊濬豪國中會考成績，達到國立羅東高中錄取門檻，他因喜愛烘焙決定走自己的路，捨棄羅高進入羅商餐飲管理科，高一加入烘焙社團，積極參與各項競賽累積經驗。為了備戰全國技藝競賽，楊濬豪半年前開始集訓，接受老師游千誼嚴格訓練，不僅犧牲假日，平時常練到深夜十一點多，能拿到全國第一名，游千誼認為絕無僥倖。

「我想出國深造！」楊濬豪國中時開始自己做甜點，把烘焙當成一門學問，兼顧學科成績及實作技巧，希望考進高雄餐旅大學；大學畢業後，他計畫到法國拜師學藝，融合東、西方特色，製作有台灣風味和個人風格甜食；校長陳銓鼓勵他實現夢想，有朝一日在美食圈發光發熱。。

另羅商學生吳晁煜拿到餐旅服務金手獎，昨天示範水果切割美技，用俐落手法為葡萄柚去皮；學校金手獎得主還有程式設計林子佑、文書處理陳培維。優勝兩名是網頁設計振宇岑、電腦繪圖許霱仌。