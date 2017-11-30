〈北部〉反豐年祭場加蓋 港口部落青年：祖靈看不到

2017-11-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮豐濱鄉公所爭取一千八百萬元要在阿美族港口部落做「部落基礎建設改善」，將在豐年祭場地「加蓋」鋼棚，引起部落青年人反對，年輕族人Ngodo質疑，祭典「跳舞」是要給祖靈看，加蓋後看不到天空，失去祭典意義，擔心年祭的意義「只剩表演」；青年族人Arik也說，不希望文化傳承變成「繞著鋼棚的柱子跳舞」。

質疑豐濱公所不尊重居民

港口部落反對祭場加蓋鋼棚的青年族人二十多人，昨到豐濱鄉民代表會陳情，青年代表林健正批評，鄉公所本月二日開說明會，卻是前一天才通知，很多年輕人在外地工作，趕不及回來參加而無法表達意見，且本月中工程已發包，質疑鄉公所對居民不尊重。

林健正說，港口部落的豐年祭是海岸阿美重要的代表性祭典，在二○一一年八月登錄為文化資產「這是何等榮耀的事」，但祭場加蓋鋼棚後將影響祭儀最重要的精神，並認為部落有許多設施老舊需要改善，「有限的資源應放在更需要的地方」，或鋼棚另覓地點興建。他說，該廣場用地雖然是港口天主堂所有，卻是早期族人捐贈給教會，當初捐贈的地主也連署反對，目前反加蓋鋼棚連署人數近一百三十人。

青年族人Arik說，她們都在北部工作，但部落文化傳承的未來還是要靠年輕人加入，希望長輩們也能聽聽年輕人的看法，不要讓祭典流於形式化。

雖然部落青年到代表會陳情，但原本應在場備詢的鄉長、秘書都因參加中央機關會勘地方建設，都請假缺席，也被鄉民質疑「不尊重部落的證明」。

代表會決議 獲共識前先暫緩

代表會副主席古方新認為，如部落沒有在祭場設置遮雨棚的迫切性，建議先暫停，並舉辦第二次說明會聽取意見；代表會最後決議，要求鄉公所儘速到部落和族人溝通協商，獲共識之前暫緩執行。

港口部落陳小姐則說，她支持祭場加蓋鋼棚，以免下雨天、颱風影響祭典進行；至於加蓋後「無法和祖靈溝通」，她認為「上教會禱告，教會也有屋頂」，重點是「心意」。

鄉長劉靜芳受訪時強調，鄉公所從一○三年就接到部落建議要求興建聚會鋼棚，因此爭取到經費、今年九月鄉代會也辦妥追加預算一千八百萬元，且有二百多名村民連署表達支持，對於部落有不同意見，鄉公所均表示尊重。她也澄清「工程還在設計階段尚未發包」，且會等到部落有共識再施工。