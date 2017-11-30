〈北部〉即興演講家鄉味 甘庭瑄奪全國第三

2017-11-30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮烏眉國中三年級學生甘庭瑄，參與全國語文競賽演說項目比賽，抽中「我的家鄉」題目，但因比賽規定參賽者不能透露出來自何處；她以在地食物、風俗訴說故鄉通霄鎮的濃濃人情味，及客家文化特色，並傾訴對於客家傳統文化逐漸流失的不捨，獲得第三名成績，創下苗栗縣學子參賽最優記錄。

校長林孟君說，像通霄這樣的小鎮，資源遠不如都會區學子，學生表達能力一向不若都會區學生的從容自如，甘庭瑄比賽時剛好抽到的題目是敘述「我的家鄉」，雖然甘庭瑄難免緊張，但是能用最真摯的情感表現出對這片土地的熱愛，令人感動。

林孟君指出，由於比賽規定學生不能在比賽時，透露出代表哪個縣市參賽，違者將取消參賽資格，所以甘庭瑄抽到「我的家鄉」時，緊張不已，還好甘庭瑄應對得宜，以自己最愛吃的早餐開始演說。

甘庭瑄以通霄著名的煎包開頭，讓演說內容就充滿著濃濃的「家鄉味」，之後描述通霄美麗的油桐花及通霄神社等自然、文史特徵，最後再以對於客家文化的流失做結尾，呈現對家鄉通霄與苗栗縣的愛與愁。不過因題目與比賽規則矛盾，甘庭瑄講完當下也眼淚也奪眶而出。

另外，苗栗縣代表隊參加賽夏族及泰雅族語朗讀、演說獲得全壘打，分別榮奪十金，展現出苗栗縣投入於兩大原民族群泰雅族與賽夏族基礎教育的成果。