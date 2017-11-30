〈北部〉新竹霧濛濛 空氣品質亮紅燈

2017-11-30

〔記者廖雪茹、洪美秀、蔡彰盛／新竹報導〕新竹地區許多民眾昨早出門，整個天空霧茫茫，竹北河岸第一排的高樓大廈幾乎看不見，環保署空氣品質監測網的空氣品質指標，湖口站和竹東站昨天從黃色普通，分別轉為澄、紅色的不健康狀態，顯示空氣品質不佳；而新竹市的空氣品質則從中午以後就一直亮紅燈到深夜。

「頭前溪橋往竹北對岸的河景第一排高樓，全不見！」竹北市民代表余政達說，昨天竹北的能見度很糟，新竹市環保局長江盛任表示，昨天中午過後空氣品質就一直亮紅燈，初步分析是PM2.5部分數據較高，其次是臭氧濃度。

環局長：風力增強會改善

江盛任強調，環保署的空氣品質有監測到懸浮微粒等，昨天因風力不強，擴散條件差，因此空氣品質不好；風力增強後，低雲和霧的情況應該就會改善。

新竹地區昨天的空氣品質不理想，一片霧茫茫的景象，讓很多人都呼吸不順，交通大學與訊舟科技合作，在五大校區內建構廿一個AirBox空氣品質即時監測系統，經過測試，博愛校區已出現紫爆的不良燈號，包括光復校區及六家校區也都是紅燈。

新竹地區民眾昨早出門時，發現整片天空霧茫茫，擔心是空汙造成的霾害，紛紛在臉書及社團提醒「出門要戴口罩」，也有民眾覺得天空就像電影《沉默之丘》一樣詭譎可怕，還有更誇張的民眾，誤以為白茫茫一片是工廠發生火災，警消人員到場後才發現是「霧氣」惹的禍。

新竹氣象站主任李秀蓮表示，台灣上空低層大氣的水氣量比較多，相對濕度高，尤其是海峽上方，因為低雲覆蓋或是霧，會導致整個天空看起來霧濛濛，能見度差，民眾可能會覺得濕氣較重，上午起霧狀況與空氣污染沒有絕對關聯。