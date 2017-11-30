〈北部〉賞螢遊景點 大湖打造大窩客家古圳文化生態園區

2017-11-30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉大窩地區，因自然生態保存完整，每到春末夏初的四月，大量螢火蟲出沒，數以萬計的螢光流動，也使得大窩地區成為知名的賞螢勝地。大湖鄉公所為了讓當地更添豐富內涵，爭取客委會補助一千四百多萬元，加上鄉公所一成配合款，總經費一千六百六十萬元，推動「大窩客家先民古圳文化生態園區」改善計畫，串連鄉內景點，帶動整體觀光發展。

大湖鄉大窩地區，因人為破壞少，加上當地居民致力於保護當地生態，使得大窩山成為適合螢火蟲生長的區域，每到春末夏初的四月間，山區傍晚起，就能見到流螢飛奔，與高掛夜空的月光相映成趣。

大湖鄉長胡娘妹說，她也是固定賞螢班底，每到高峰期大窩山夜間步道可以看見數量驚人的螢火蟲撲面而來，宛如身處幻境，讓人欣喜。

她指出，大窩地區除了螢火蟲，還有三連潭古圳道、大塊林步道、大石壁步道等先民開墾留下的古道及古圳，及客家歌謠之父涂敏恆故居與王忠爺紀念碑等具備歷史意義的建築和遺跡，都是先民當年在大窩地區開墾的見證。

胡娘妹說，鄉公所希望透過爭取客委會補助，打造出一個結合自然生態與人文歷史的生態園區，讓全國各地的民眾都能見識大窩地區的美麗，公所也將以不破壞既有生態為原則的生態工法進行改善，讓已經顯得滄桑的步道、古道及歷史故居等煥然一新。

胡娘妹強調，大湖鄉除了擁有「草莓王國」美譽，另外還有馬拉邦山區，每年秋季盛開的紅楓葉也相當知名，目前爭取列入前瞻計畫的新開村幸福花之島，再加上大窩生態園區的改善，將可串連大湖鄉北、中、南觀光景點，帶動整體觀光發展。