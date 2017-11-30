〈北部〉市府金牌好棧評選 32家入選

2017-11-30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局為推廣桃園優質旅宿，今年選出卅二家「金牌好棧」，包含飯店組廿一家、汽車旅館組三家及民宿八家，範圍涵蓋蘆竹、龜山、桃園區等八區，其中桃園區桃花園、大爵商務飯店等十二家更是連續三年入選，蘆竹區尊爵天際大飯店等十二家為首度獲選。

特色加值評分比重 今年佔40％

觀旅局觀光管理科長李復華表示，優質的旅宿服務，除了基本服務，更重要的是特色加值，今年因此將特色加值的評分比重從往年十至廿％，提高至四十％。

好棧特色故事 邀部落客實地採訪

此外，觀旅局也將歷屆好棧規劃為九大主題行銷，分別為經典懷舊好民宿、在地特色自在遊、時尚環保、異國風情與繁華夜都市等風格，並邀請多名部落客，實地採訪寫出好棧特色故事，打造好棧故事館。

今年獲選的旅宿業各有特色，李復華舉例，中壢區愛時租旅館主打電競主題，桃園區綠的旅館以綠色環保為營運概念，龍潭區的馬廄民宿則以馬兒為主題。

「官方掛保證、品質有保證！」李復華說，獲選的卅二家旅宿，都經過觀旅局的嚴格篩選，為民眾提前把關，可讓民眾住得安心有品質，觀旅局也會優先協助行銷推廣。

「金牌好棧」的全部獲選名單，可上「桃園金牌好棧」官網查詢，同時為推廣金牌好棧，即起至下月十二日上網投票，還有機會抽中好棧業者餐券、住宿券或知名品牌行李箱。