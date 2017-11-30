〈北部〉小四男童被車撞 斷氣前倒母懷中說「媽媽，好痛」

2017-11-30

未見安親班老師來接 情急過馬路

〔記者陳昀／桃園報導〕令人鼻酸！市議員萬美玲昨天揭露，同安國小四年級一名男童上週五放學時，因為不見安親班老師來接他，情急下獨自跑步前往安親班，穿越馬路時被小貨車撞上，傷重的男童倒在聞訊趕來的母親懷中，斷氣前只來得及說：「媽媽，好痛！」讓媽媽痛徹心扉、自責不已；違規進行課後輔導安親的補習班，已被市府裁罰六萬元並勒令停業。

警方調查，該男童當日放學後獨自在馬路上奔跑要前往安親班，卻在穿越馬路時，被同向的小貨車煞車不及撞上，男童送醫後不治，廿五歲陳姓駕駛經查並未超速及酒駕，訊後被依過失致死罪嫌送辦。

男童是家中獨子，發生意外讓父母傷痛欲絕，家屬告訴萬美玲，安親班原本表示可以到校接送孩童，但當天安親班老師卻漏接男童，也沒再返回學校找人，男童因此得自行前往安親班，在途中發生不幸。記者昨天多次致電安親班業者，但都無人接聽。

議員：安親班稱只接送一至三年級

萬美玲指出，協調過程中，安親班業者稱說只接送一至三年級學生、四年級以上的就不接，但她隨機詢問被接回安親班的學生，好幾個都超過四年級；男童家屬更說，如果安親班不能接送，應該告知家長，他們可以自己接送。

該補習班擅作安親業務 遭勒令停業

市府教育局長高安邦指出，業者雖然是立案的補習班，但不能擅作課後輔導等安親業務，已依法裁罰六萬元，並勒令立即停業，教育局會協助將該補習班現有的廿名學生，轉介至合法立案兒童課後照顧服務中心，另建議家長應與業者簽訂定型化契約，載明由誰接送較有保障。

市府交通局長劉慶豐說，將在同安國小附近的各十字路口劃設減速標線，下週五前會完成。另在半年內設置通學步道，也會清查各學校附近的通行安全。

另外，萬美玲指控，協調過程中安親班業者找立法委員鄭寶清服務處副主任張勝豐助陣，張卻仗勢對家長和她嗆聲說：「為何不去找肇事者？有本事去清查全台灣的違規安親班啊！」她質疑，鄭寶清身為立委，卻維護違法經營的補教業者。

張勝豐對此駁斥說，業者請求協助調解、善後，他才陪同到場關心、慰問，但萬美玲見其他民代到場卻勃然大怒、不斷咆哮，還莫須有指控包庇不法、收賄，導致協商破局；鄭寶清辦公室透過新聞稿強調，將對所有不實的指控依法追訴，也呼籲萬美玲不要挑撥、讓事情變得更複雜。