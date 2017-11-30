〈北部〉iTaiwan無線上網 花蓮年底再增100熱點

2017-11-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮「iTaiwan」無線上網熱點（見圖，記者王峻祺攝）有五百一十二個，今年一至十一月間的平均月使用量約五萬人次，與去年同期相比增加近三千人次，使用排名又以文化局、東大門夜市及舊鐵道文化商圈列居熱門地點前三名；縣府觀光處代理處長彭偉族說，力推智慧城鄉，年底前將再擴增一百個新熱點。

彭偉族說，今年一至十一月間，花蓮「iTaiwan」平均月使用量約五萬人次，與去年同期相比增加七％，另因爭取到花東地區永續發展基金，年底前將在原五百一十二個熱點外，擴增一百個新熱點，讓無線網路服務涵蓋範圍更廣，朝向完善智慧城市規劃的藍圖邁進。

他強調，前五名熱點依序為文化局、東大門夜市、舊鐵道文化商圈、花蓮車站旅客服務中心及花蓮縣地方稅務局，每處單月使用平均人次趨近二千五百人次，推估民眾至圖書館、觀光旅遊及洽公時的使用頻率相當高，將把相關推動經驗向外擴展，盼能帶動花蓮商圈多元數位消費的普及性。

無線上網服務目前已是民眾獲取資訊的重要媒介，「iTaiwan」除與電信業者4G通訊互補，兼具分流網路流量的功能外，花蓮縣政府也整合政府電子化服務，協助偏鄉民眾充分使用網路資源，改善城鄉數位落差。

花蓮縣內目前除有十三鄉鎮市公所、村里辦公室及圖書館設有「iTaiwan」熱點外，東大門夜市、七星潭風景區、各文化商圈、車站服務中心及部分鐵馬驛站等觀光景點及路口，也陸續增設「iTaiwan」服務，希望提升民眾和旅客的上網便利性。