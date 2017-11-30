〈北部〉不提供免費塑膠袋 宜蘭推回收環保袋

2017-11-30

明年起擴大實施 兩千店家受影響

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕明年元旦起，全台不得免費提供購物用塑膠袋的店家擴大到十四類，宜蘭縣有兩千家業者受影響。宜蘭政府環保局在家樂福宜蘭店設置「袋來幸福箱」，提供免費環保袋與紙袋讓消費者使用並鼓勵捐贈。環保局表示，這是縣內第一個據點，也希望更多業者響應設置。喜互惠量販店表示，縣內十八家分店會配合政策推動。

環保署明年起，將塑膠袋限制使用對象擴大到十四類店家；除原本受到限制的七類場所，包含公部門、私立學校、百貨公司、購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店和連鎖速食店；明年新增藥美妝及藥局、醫療器材行、家電攝影資訊和通訊零售業、書籍和文具零售業、洗衣店、飲料店和西點麵包店，都不能再「免費」提供購物用塑膠袋給消費者。

大賣場設點 民眾可捐紙袋和環保袋

新的政策即將上路，環保局與家樂福宜蘭店合作，在賣場設置「袋來幸福箱」，作為環保袋回收再利用的據點；局長周錫福說，消費者習慣使用塑膠類產品，尤其是塑膠袋，雖然很方便，卻造成環境很大浩劫，「袋來幸福箱」免費提供手提紙袋及購物袋，並鼓勵賣場提供紙箱，讓消費者利用。

環保局指出，如果家中有多的紙袋和環保袋，也能帶到賣場捐贈，未來會擴大到宜蘭縣各賣場，請業者共同響應，十二月一日起，在家樂福宜蘭店購物自備環保袋，或選擇捐贈三個手提紙袋、或一個環保袋，就能到服務台領取摸彩券一張，有機會獲得宜蘭縣聯合勸募禮券或GARMIN手錶一支。

家樂福全國公關經理何默真說，逛賣場消費者約只有一成會自備購物袋，家樂福五月開始配合台北和新北減塑政策，北區分店均不再販售單次使用的購物塑袋，這次在宜蘭，家樂福也擔任減塑先鋒，不再主動提供購物塑膠袋，收銀員會詢問民眾有無自備，如果沒有攜帶，會建議取用「袋來幸福箱」的環保袋或紙袋，將塑膠用量減到最低。