〈北部〉南港賞鳥公園整建 打造17公里海岸線最美終點

2017-11-30

親近生態 明年八月完工

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市「南港賞鳥公園幽徑景觀再造工程」昨天舉行動工典禮，未來將闢建幽徑步道、親水平台、景觀屋頂，以不破壞棲地、不驚擾鳥類為前提，打造親近自然的生態教室，預計明年八月完工，將串聯美山安檢所、賞蟹步道和海山漁港，打造「十七公里海岸線」最美的終點。

市長林智堅說，他上任後陸續投入兩億元經費進行海山漁港、風情海岸、香山濕地整建工程，讓海岸風情升級，而「十七公里海岸線」終點「南港賞鳥區」，是由廢棄魚塭自然形成，生態資源豐富，是知名賞鳥景觀區，可觀賞鳥類至少卅一科、七十四種鳥類，珍貴稀有物種魚鷹、彩鷸都是常客，可說是賞鳥秘境。

賞鳥秘境 將低強度維持

市府將以「最低限度、低強度」方式來維持生態，規劃新設三座親水平台和景觀屋頂，民眾可從不同角度看到此處的生態，且會設置幽徑步道，從賞鳥區廣場沿伸到自行車道終點地標「風車塔」，同時會將周邊的公共設施升級，拉近人與自然環境距離。

市府城銷處強調，此次工程經費為兩千五百萬元，將進行小花蔓澤蘭、銀合歡等綠癌植物的清除，同時針對廣場積水問題也會改善，提升好的排水效能，賞鳥區部分設施也會進行維護與翻修，期許明年秋季賞鳥季來臨時啟用，提供市民賞鳥及親近水域生態的好去處。