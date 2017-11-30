〈北部〉4座棒壘球場 議員爆未驗收、就啟用

2017-11-30

未接水電 更沒球場意外責任險

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員梁為超昨天指出，市府推動活化閒置學校用地政策，今年五月起陸續啟用新屋、八德、觀音、楊梅等四處棒壘球場，市長鄭文燦都到場舉行啟用儀式，但這四個球場卻至今仍未完成驗收、未接水電，更沒投保球場意外責任險，抨擊市府未驗收就啟用，根本是好大喜功、不負責任。

體育局：將暫時封閉到完成驗收

體育局長夏金興對此表示，這是體育局首次利用閒置學校用地興建體育設施，由於牽涉到地目問題，一直無法申請執照，經體育、都發、教育等局協商已找出對策，近日內就可取得使用執照，明年中就可完成接水電、驗收程序，屆時會訂定球場借用辦法，也會投保公共意外險；目前將暫時封閉各棒壘球場，直到完成驗收。

夏金興說，棒壘球場必須興建在體育用地，因使用學校用地而地目不合，經協商後採取學校附屬設施方式請照，並委由球場周邊的學校代管，才解決無法請照問題。

梁為超說，新屋棒壘球場於今年五月九日啟用、八德為六月十六日、觀音則是十一月廿二日，楊梅十一月廿四日，新屋球場已啟用逾半年，且新屋、楊梅球場使用頻繁，楊梅棒壘球場更舉辦過比賽，想起來著實令人捏把冷汗。

梁為超表示，土地活化政策立意良善，但未驗收場地就開放給民眾使用，萬一民眾受傷無法理賠，倒楣的還是政府，而市府在規劃學校用地做為體育設施用地前，早就應該考慮到執照問題，卻等到啟用了才知道要找對策，證明先期作業不完善，而棒壘球人口眾多，他身兼龍馬棒壘球協會會長，當然要為棒壘球愛好者發聲。