〈北部〉議會刪13億 市府明年度總預算1100.5億

2017-11-30

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市議會昨天三讀通過市府明年度總預算，大會原預計上午十點開始進行二、三讀，會前藍綠黨團闢室協商，大會延到中午十二點多才開始，僅花半小時就完成二、三讀，明年度編列總預算一一一三億二千萬元，最終被刪除十三億○九六一萬元，預算數、刪減數都創歷史新高。

比今年度增加78.2億元

主計處長林世杰指出，議會通過市府明年度總預算為一一○○．五億元，比今年度增加七十八．二億元，增幅約七．六五％，仍以教育科學文化支出四一四．六四億元，占卅七．六八％居首位，經濟發展支出二一八．六一億元，占十九．八六％居次。

市議會昨天預定十點開議，因議長邱奕勝與藍綠黨團的重要幹部等人仍在闢室協商，大會延至十二點多才開始，不到半小時就完成二、三讀。

體育局被刪1.2億 最多

二、三讀過程幾乎都由國民黨團執行長梁為超、民進黨團幹事長游吾和提出動議，其他議員均無反對意見，市府救回一讀時被刪除的七四一六．五萬元，約三億五五○○萬元被刪除，而梁為超另提附帶決議，要求市府自行調配預算，刪除總額須達十三億○九六一萬元，獲大會無異議通過。

根據三讀結果，預算被刪除最多的局處是體育局，被刪了一億二一○○萬元，包括桃園國際棒球場及青埔運動公園棒球場設施改善、運動場館整修的經費，都被部分刪減。

一讀時擱置金額最高的工務局，道路改善維護的十三億二一八○萬元全數恢復；擱置金額次高的環保局，原本雖被擱置廿六筆、七億二九七四萬元，最終也僅被刪除公共關係費七十萬元；而一讀時被刪除金額最高的新聞處，僅獲恢復半數預算，被刪除三○八五萬元。

市長鄭文燦表示，市府尊重三讀結果，他強調，桃園市正處發展建設期，適度擴增歲出規模有其必要，總預算的增加，主要是配合國立高中職改隸、中央長照政策，還有重大公共建設的持續投入，包括軌道建設、道路工程、河川整治及污水下水道、體育教育及文化設施等。