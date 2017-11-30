〈中部〉社區營養推廣中心 連線揭牌

2017-11-30

國健署結合台中、台南、花蓮 教正確飲食

〔記者歐素美／台中報導〕「社區營養做伙來，健康幸福跟著來」！衛生福利部國民健康署結合台中市、台南市及花蓮縣成立社區營養推廣中心，以長者及上班族為目標，聘請營養師走入社區，教導民眾如何「吃的下、吃的夠、吃的對、吃的巧」，昨在台中市衛生局舉辦連線揭牌儀式，國民健康署署長王英偉表示，社區營養推廣中心明年起將推廣到全國各縣市。

配合社區營養推廣中心設立，台中市衛生局與中國醫藥大學合作，在全市九個社區關懷據點，提供老人營養衛教及健康篩檢等服務，中國醫藥大學營養系副教授楊惠婷表示，經由服務發現，約有三至四成長者因蛋白質攝取不足及缺乏運動，出現肌少症，七至八成吃太鹹；男性之中則有八至九成油脂攝取過多，且很多關懷據點的飲食不夠健康。

台南市有鑑於山上區隔代教養多，依不同族群設計營養教育課程，並輔導店家提供健康飲食，讓均衡飲食落實於生活中；花蓮縣則以名產美食街為特色，輔導業者提供少鹽少油少糖的名產及餐飲，並定期辦理營養衛教宣導，提供民眾及遊客健康飲食選擇。

台中市副市長林依瑩說，台中托老一條龍有預防照顧及長期照顧，預防照顧最近在推「食尚」，希望結合漆藝等，配合美麗的擺盤，並透過社區營養中心推動「社區灶腳」，由營養師將營養美食帶入社區。