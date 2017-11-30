〈中部〉民政局製作花博門牌 全台宣傳

2017-11-30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中世界花卉博覽會明年登場，市府民政局製作印有花博吉祥物及縣市地址的「花博門牌」，將全國送透透，宣傳這項盛會，副市長張光瑤說，花博不只是台中人的花博，更是全台灣的盛會，歡迎各地民眾一起共襄盛舉。

印有縣市政府地址 邀約共襄盛舉

台中花博訂於明年十一月三日到隔年四月廿四日舉行，為迎接這項難得盛會，台中市民政局收集全國縣市政府所在的地址，製作廿二縣市專屬的「花博門牌」，長約四十二公分、寬卅八公分的鋁製門牌，以台中市花博吉祥物「石虎家族」及「歐米馬」為底，上面印有縣市政府地址。

民政局長周永鴻說，近日展開拜訪之旅，致贈各縣市政府「花博門牌」，期望藉由花博門牌的意象串聯全國，廣邀各縣市共襄盛舉。

副市長張光瑤表示，台中花博是台灣二○一八年最大的國際盛事，目前已有卅八個國家參與，這次民政局設計各縣市政府的花博門牌，就是盼望藉由花博門牌的介紹，讓各縣市洽公民眾都能知道台中舉辦花博盛會。張光瑤說，台中花博屆時將吸引國內外旅客，均可能到各縣市旅遊，盼讓各縣市一起迎接，展現在地人情味。

周永鴻說，除將全國走透透拜訪縣市政府致贈花博門牌外，台中市也將針對各縣市設計「縣市週」，提供各縣市民眾參觀購票優惠等，希望各縣市政府也成為宣傳花博的行銷據點。周永鴻也說，下一階段另將製作台中市廿九區的區公所「花博門牌」，盼讓市民更有感，一起迎接花博盛會。